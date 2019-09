Schwerin : Interkulturelle Wochen: „Zusammen wachsen“

Mehr als 500 Besucher beim Ökumenischen Stadtgottesdienst auf dem Alten Garten

von svz.de

09. September 2019, 12:00 Uhr

Unter dem Motto „Zusammen wachsen“ haben die christlichen Gemeinden Schwerins am Sonntag zu einem Ökumenischen Stadtgottesdienst eingeladen, der allerdings nicht auf dem Markt, sondern auf dem Alten Garten stattfand. Dennoch strömten mehr als 500 Besucher zu diesem traditionellen Auftakt der Interkulturellen Wochen. Kirchen- und Bläserchöre und eine Band umrahmten musikalisch die Auftaktveranstaltung. An zahlreichen Ständen wurde Informationsmaterial zu den Interkulturellen Wochen, Aktionsangebote oder ein Mittagbrot anboten. Erstmals traten zwei Bands vom Windros-Festival auf. In den nächsten Wochen folgen weitere Veranstaltungen zum Fest der Kulturen.