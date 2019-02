Schelfstadt : Informationen für Neulehrer

Die Fachhochschule des Mittelstands Schwerin veranstaltet am Donnerstag, 7. Februar, um 13 Uhr einen Infotag zum Bachelorstudiengang Bildungswissenschaften Primar- und Elementarpädagogik und stellt auch das berufsbegleitende Studienmodell vor.

von svz.de

06. Februar 2019, 08:56 Uhr

Die Fachhochschule des Mittelstands Schwerin veranstaltet am Donnerstag, 7. Februar, im Anschluss an ihren Neujahrsempfang um 13 Uhr einen Infotag zum Bachelorstudiengang Bildungswissenschaften Primar- und Elementarpädagogik und stellt auch das berufsbegleitende Studienmodell vor. Das Angebot richtet sich an all diejenigen, die über einen qualifizierten Seiteneinstieg als Lehrperson in Grundschulen tätig werden möchten. Die Hochschule sitzt in der August-Bebel-Straße 11/12.