Schwerin : In die Geheimnisse des Töpferns eingeweiht

Beim Tag der offenen Töpferei zeigte auch Keramikmeister Pino H. Pint seine Tassen, Schüsseln und Teller

von Thorsten Meier

10. März 2019, 20:00 Uhr

Bis eine Tasse, Schüssel oder Teller fertig ist und verkauft werden kann, wird sie etliche Male durch seine Hände gegangen sein. Das sieht man der Gebrauchskeramik aber nicht an. Soll man auch nicht. Denn Gutgemachtes solle wie scheinbar zufällig daher kommen, sagt jedenfalls Keramikmeister Pino H. Pint.

Seit über vier Jahrzehnten sitzt der 69-Jährige schon an der sich fast geräuschlos drehenden Scheibe. In Schwerin schlägt er vor sechs Jahren seine Zelte auf, hat sich in das Segeln, die unvergleichliche Natur und eine Frau hoffnungslos verliebt. Den Menschen, die ihn während des Tages der offenen Töpferei in seinem Atelier am Großen Moor besuchen, gesteht er, dass er die sinnliche Arbeit mit dem Ton liebe.

Beruf und Berufung stehen für ihn so eng beieinander, dass kein Blatt Papier mehr zwischen passt. Die Form folge der Funktion, erklärt der Pötter. Und erzählt launig, dass er 1975 während eines Schwedenurlaubs erstmals mit Ton und dessen unzähligen Gestaltungsmöglichkeiten in Berührung gekommen sei. Seine Arbeit als Schiffsmakler in Hamburg habe er sausen lassen, stattdessen Gesellen- und Meisterprüfung absolviert. Und sich reingekniet in das jahrhundertealte Handwerk. Um Bäuerlich-Rustikales, aber auch Graziles herzustellen - schlicht wie einfach, praktisch, alltagstauglich und dennoch einzigartig. Das schätzt Andrea Oestreich aus Schwerin besonders. Und die Farbigkeit der Glasuren. „Die machen gute Laune“ Und stapeln lasse sich die Keramik auch prima.

„Ich bin mit Leib und Seele Töpfer“, erklärt Pint dem Ehepaar Simone und Hans-Günther Fruhriep. Die beiden sind aus Gadebusch angereist und das erste Mal in seinem Atelier. Er erläutert ihnen das Trocknen, Brennen und Glasieren, was neben Fingerfertigkeiten sehr viel Wissen ums Material und die geheime Chemie der Glasuren erfordert. Jedes Stück werde bei ihm ein Unikat, verspricht der Wahlschweriner, der früher im Wendland gelebt und gearbeitet hat. Wer seine Handarbeit sieht, zweifelt keinen Augenblick daran.