von svz.de

30. November 2018, 10:18 Uhr

Auch im Garten der Naturschutzstation Schwerin wurden die ersten Futterstellen für die kalte Jahreszeit aktiviert. Morgen lädt der Naturschutzbund MV von 10 bis 11 Uhr dorthin zur gemeinsamen Beobachtung der gefiederten Gäste ein. Anmeldungen sind noch heute möglich per Telefon unter der Nummer 0385/ 47733744 oder per E-Mail an Naturschutzstation@NABU-MV.de.