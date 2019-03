Akademie Schwerin : Hintergründe und Meinungen zum „Brexit“

von svz.de

05. März 2019, 19:21 Uhr

Der Austritt Großbritanniens aus der Europäischen Union – der Brexit – ist zum Symbol für die drohende Spaltung Europas geworden. Ein Zeichen nicht nur für die Krise der Staatengemeinschaft, sondern auch für die Spaltung der jeweiligen Gesellschaften in Kritiker und Befürworter einer gemeinsamen europäischen Idee und Integration. Die tatsächlichen Folgen dieses Austritts sind auch heute, kurz vor dem formalen Ausscheiden der Briten aus der EU, kaum absehbar. Doch wie kam es dazu?

Um diesen Fragen nachzugehen, laden die Europäische Akademie MV und die Akademie Schwerin am 12. März von 18 Uhr an in die Mecklenburgstraße 59 ein. Dr. Daniel Schade von der Otto von Guericke Universität Magdeburg zeigt die Entwicklungen seit dem Referendum 2016 auf und diskutiert mit den Gästen über die drängendsten Fragen rund um das Thema Brexit. Um Anmeldung bis 11. März unter sekretariat@akademie-schwerin.de wird gebeten.