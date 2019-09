Schwerin : Hier wird gebaut

von Onlineredaktion pett

21. September 2019, 05:00 Uhr

Ab Montag Die Neumühler Straße ist vom 23. bis 25. September täglich von 7.30 bis 16 Uhr halbseitig gesperrt, da eine Feuerwehrzufahrt gebaut wird. Der Verkehr wird mit einer Baustellenampel geregelt.

In der Clara-Zetkin-Straße 30 werden vom 23. September bis 4. Oktober Versorgungsleitungen verlegt. Der Bereich ist voll gesperrt.

In der Hagenower Chaussee 31 werden vom 23. September bis 11. Oktober Entwässerungs- und Straßenbauarbeiten unter Vollsperrung durchgeführt.

Vom 23. September bis 9. Oktober werden in der Schlossgartenallee zwischen dem Parkweg und der Tannhöfer Allee Reparaturen am Kanalnetz unter halbseitiger Sperrung der Straße und Sperrung des Gehweges vorgenommen.



Vorschau Im Auftrag der Stadt wird vom 30. September bis 11. Oktober eine Amphibienleitanlage in der Straße An der Hollenbäk errichtet. Hierfür ist eine Vollsperrung der Straße notwendig.