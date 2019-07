Schwerin : Hier ist Muskelkraft gefragt

Kleine Handwerker in der Schweriner Schleifmühle zeigen ihr Können

von svz.de

17. Juli 2019, 05:00 Uhr

Kürzlich waren die Schüler der 1. Klasse der Naturgrundschule Plate in der Schleifmühle zu Gast. Sie hatten in der jährlich stattfindenden Erste-Klasse-Malaktion der Stadtwerke Schwerin einen Besuch in der Schleifmühle gewonnen.

Bei einer Führung durch das Museum konnten die Kleinen bestaunen, wie im 19. Jahrhundert große Granitsteine bearbeitet und daraus die verschiedensten Dinge, zum Beispiel für das Schweriner Schloss, hergestellt wurden. Danach war handwerkliches Können gefragt. Im Rahmen des museumspädagogischen Programms „Wer will kleiner Handwerker sein?“ konnten alle an verschiedenen Stationen unter Anleitung von Mitgliedern des Stadtgeschichts- und -museumsverein Schwerin ihr Geschick beweisen. Mit Hilfe historischer Mahlsteine konnten Getreidekörner zerrieben und die Erfahrung gemacht werden, wie schwer es früher war, Mehl selbst herzustellen. Außerdem wurden mit kleinen Kieselsteinen Bilder gestaltet, unter dem Mikroskop verschiedene Sand- und Gesteinsproben betrachtet, aus Stoffresten Blumen genäht und an der Druckpresse selbst gestaltete Kunstwerke gedruckt.

Das Programm unter dem Motto: „Wer will kleiner Handwerker sein?“ ist für Kinder der 1. bis 4. Klasse geeignet. Bei Interesse können unter 0385/562751 oder schleifmühle-schwerin@arcor.de Termine vereinbart werden.