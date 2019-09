von Onlineredaktion pett

17. September 2019, 05:00 Uhr

Die Schönheit des Herbstes ist Thema einer Wanderung am 29. September in Wiligrad. Die Mitglieder der Interessengemeinschaft „Schlossensemble Wiligrad“ wollen zeigen, welches Licht, welche Pracht und welche Stimmung zum Herbstanfang im Landschaftspark herrschen. Auch Kulturhistorisches soll auf diesem Rundgang nicht fehlen. Treffpunkt ist um 14 Uhr am Eingang des Hofladens.