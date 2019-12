Schwerin : Helios beschenkt Kinder in Not

Weihnachtsbaum wurde Wunschbaum

von Sebastian Kabst

21. Dezember 2019, 05:00 Uhr

Jahr für Jahr schmückt ein Weihnachtsbaum das Foyer der Helios Kliniken. In diesem Jahr sollte er erstmals eine Funktion erhalten, die über den dekorativen Effekt hinaus geht. Gemeinsam mit der Tafel Schwerin wurde er zu einem Wunschbaum. „Wir hatten 60 Wünsche von Kindern am Baum hängen. Keine 48 Stunden später waren schon alle abgenommen“, sagt Klinikgeschäftsführer Daniel Dellmann (r.). Vor allem Mitarbeiter hatten die Wünsche abgenommen, um diese zu erfüllen. „Wir sind den Helios Kliniken sehr dankbar für diese Aktion und Unterstützung“, sagt Peter Grosch, Vorsitzender der Tafel Schwerin. An Heiligabend werden beim Essen die Geschenke an die Kinder vom Dreesch verteilt.