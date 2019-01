Schelfstadt : Heißer Draht zum Himmel?

von svz.de

22. Januar 2019, 07:26 Uhr

„Heißer Draht zum Himmel? – Beten zwischen Illusion und Wirklichkeit“ – darum geht es beim nächsten St.-Anna-Treff am 23. Januar um 19.30 Uhr im Schleswig-Holstein-Haus, Puschkinstraße 12. „Bittet, so wird euch gegeben“, heißt es in der Bibel. Was dürfen wir erwarten, wenn wir beten ? Diesen und anderen Fragen geht Referent Dr. Rüdiger Karwath in seinem Vortrag auch an konkreten Beispielen nach. Dabei schildert er auch eigene Erfahrungen vor dem Hintergrund einer unheilbaren Krebserkrankung.