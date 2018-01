Schwerin : Heineschule wird grundlegend saniert

Ab Februar werden 1,6 Millionen Euro Fördermittel verbaut

von Bert Schüttpelz

31. Januar 2018, 08:00 Uhr

Kofferpacken in der Heinrich-Heine-Schule: Lehrbücher, Unterrichtsmaterialien, Schulakten sind bereits in Kartons verstaut. Gleich nach der Zeugnisübergabe am Freitag wird alles verladen und das altehrwürdige Schulgebäude leer geräumt. „Unsere 13 Klassen, insgesamt 326 Schüler, ziehen in die neue Schule am Ziegelsee. Allerdings nur für einen Zeitraum von eineinhalb Jahren“, sagt Schulleiterin Annett König. Diese Zeit werde gebraucht, um das 130 Jahre alte Schulhaus zu modernisieren.

Die äußere Hülle, also Dach, Fassade, Fenster und Außentüren sowie Verbindungsbau und Turnhalle wurden bereits im ersten Bauabschnitt vor gut fünf Jahren saniert. Nun ist der Innenbereich mit Hilfe von Städtebaufördermitteln vorgesehen. „Dabei kann die Heineschule von den verstärkten Aktivitäten des Landes zur Modernisierung von Schulen profitieren“, erklärt Ministerpräsidentin Manuela Schwesig. Sie übergab gestern in der Schule einen Fördermittelbescheid von rund 1,6 Millionen Euro.

Geplant ist damit der barrierefreie Ausbau. Alle Etagen sind künftig mit einem Fahrstuhl erreichbar, auch Toiletten soll es auf allen Etagen geben. Das Gebäude erhält ein zweites Treppenhaus als Fluchtweg. „Die meisten Klassenzimmer werden vergrößert, bekommen so genannte Freiarbeitsräume“, sagt die Schulleiterin. Der Keller wird ausgebaut, soll Lehrküche, Bibliothek, Werk- und PC-Räume beherbergen. Anstelle der alten Hausmeisterwohnung entsteht eine Mensa. Auch der Schulhof wird neu gestaltet. Baustart ist im Februar.