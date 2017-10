Schwerin : Hausbauer können loslegen

vergrößern 1 von 1 Foto: Weber 1 von 1

von Timo Weber

erstellt am 21.Okt.2017 | 16:00 Uhr

Zwischen Weidenweg, Dalberger Weg und Lärchenallee können jetzt die Hochbaufirmen die Tiefbauer ablösen: Der erste Bauabschnitt des neuesten und letzten Wohngebietes in Friedrichsthal ist von der LGE MV in Zusammenarbeit mit den Stadtwerken voll erschlossen. „Der Bau der ersten Häuser kann beginnen“, sagte LGE-Chef Volker Bruns stolz. Er feierte gestern am Baufeld gemeinsam mit künftigen Bewohnern sowie Stadtwerke-Chef Dr. Josef Wolf, Baudezernent Bernd Nottebaum und Vertretern der beteiligten Vermessungs- und Erschließungsfirmen Baustellenfest. Bereits am Wohngebiet Sodemannsche Teiche hatte es solch eine Feier gegeben.

42 der 47 Baugrundstücke im ersten Bauabschnitt sind bereits verkauft, die übrigen reserviert, berichtete Volker Bruns. „Es ist ein familienfreundliches Bauland“, betonte der Geschäftsführer, der selbst im Stadtteil wohnt. Mit Freude nahmen die künftigen Bauherren die Information von Stadtwerke-Chef Wolf auf, dass der Ausbau der Friedrichsthaler Kita in Kürze beginnen kann, wodurch die Wege für junge Familien kurz bleiben“. In die gleiche Kerbe schlug auch der Baudezernent: „Wir möchten gerade jungen Familien ein Angebot machen, die Annehmlichkeiten der Stadt mit dem Wohnen im Grünen zu verbinden“, so Nottebaum. „Ich bin mir sicher: Auch der zweite Bauabschnitt wird ein Selbstläufer.“

Damit könnte der Vize-OB richtig liegen. LGE-Chef Bruns: „Für die weiteren 120 Bauplätze mit Grundstücksgrößen von 530 bis 1000 Quadratmeter im mittleren Preissegment liegen bereits 400 Nachfragen vor.“