Crivitz : Hauptsatzung Thema in Ausschüssen

von Onlineredaktion pett

16. September 2019, 05:00 Uhr

In Crivitz tagen in der kommenden Woche zwei Ausschüsse. Den Start macht am morgigen Dienstag der Ausschuss für Umwelt, Landeskultur und Tourismus. Auf der Tagesordnung steht unter anderem die Neufassung der Hauptsatzung der Stadt. Los geht es um 18 Uhr.

Auch der Ausschuss für Bau, Planung und Stadtentwicklung wird sich am Donnerstag, 19. September, mit dem Thema beschäftigen. Die Sitzung beginnt um 19 Uhr. Beide Ausschüsse finden im Bürgerhaus statt.