Schwerin : Harfe, Gesang und Geschichten aus Irland

von svz.de

15. August 2019, 05:00 Uhr

Mit Harfe, Gesang und Geschichten ist Hilary O’Neill am Freitag, 16. August, zu Gast im Schleswig-Holstein-Haus. Ab 19.30 Uhr begibt sich das Publikum auf eine außergewöhnliche musikalische Reise in das Land der Feen, Kobolde, Zwerge, Riesen und alten Legenden. Die irische Sängerin und Musikerin singt in Englisch und Gallisch und erzählt die begleitenden Geschichten und Gedichte auf Deutsch. Frecher Witz und lustige Geschichten von gestern und heute sowie einmalige Schlummerlieder runden das Programm ab. Ihr klarer und ausdrucksvoller Mezzosopran sowie ihr einzigartiger Humor lässt diese reiche keltische Kultur zu neuem Leben erwachen. Karten gibt es an der Abendkasse oder im Vorverkauf im Schleswig-Holstein-Haus.