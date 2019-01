Wüstmark : Handwerker zeigen Berufe

von svz.de

24. Januar 2019, 08:12 Uhr

Das Bildungs- und Technologiezentrum Schwerin öffnet die Türen für seinen großen Aktionstag zur Nachwuchsgewinnung am kommenden Sonnabend. Rund 50 Aussteller zeigen an Ständen oder in den Werkstätten in der Werkstraße 600 von 10 bis 15 Uhr Handwerk, beraten zur Berufsausbildung und haben viele freie Ausbildungsplätze für dieses Jahr zu vergeben. Jeder kann kommen, der Eintritt ist frei. Ob Segway-Parcours mit Bogenschießen, Auftritte von Schülerbands, Beratung zur Berufswahl oder die Roadshow „Unterwegs für Deutschlands digitale Zukunft“ – die Veranstalter haben ein großes Angebot zusammengestellt. Zudem gibt es eine Werkstatt-Rallye, bei der mitgemacht und Handwerk hautnah erlebt werden kann. An Stationen können die Schüler zum Beispiel ein Insektenhotel und weitere Werkstücke anfertigen. Das Bildungs- und Technologiezentrum bietet ausreichend kostenlose Parkmöglichkeiten und ist mit dem Nahverkehr (Linie 4) zu erreichen.