Schwerin : Haltestelle Schlossblick: Kind wird angefahren - Polizei sucht Zeugen

Ein 7-jähriger Junge überquerte hinter einem Bus die Straße und wurde dabei von einem Auto erfasst.

von Polizeiinspektion Schwerin

07. November 2019, 07:27 Uhr

Am Mittwochmorgen kam es an der Straßenbahn-Haltestelle „Schlossblick“ in der Goethestraße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Autofahrer und einem Kind.

Ein 7-jähriger Junge stieg gegen 07.20 Uhr an der Haltestelle aus und überquerte hinter dem Bus die Straße. Dabei wurde er von einem Auto erfasst. Der Junge wurde leicht verletzt.

Nach Angabe von Zeugen handelt es sich bei dem unfallbeteiligten Fahrzeug um einen kleineren schwarzen BMW. Der Fahrer soll kurz ausgestiegen sein, fuhr dann aber weiter.

Der Fahrzeugführer soll ca, 170cm groß sein, hat kurzes Haar und trug einen hellen Mantel.

Die Polizei sucht jetzt den Fahrer und weitere Zeugen. Diese werden gebeten, sich telefonisch unter 0385/5180-2224 zu melden oder sich per E-Mail an kk.schwerin@polmv.de zu wenden.