Schwerin : Hackerangriff auf Grünen-Politikerin

von Bert Schüttpelz

10. Januar 2019, 08:44 Uhr

Bis in die Schweriner Kommunalpolitik hat sich der Hackerangriff eines 20-jährigen Schülers, der bundesweit für Schlagzeilen gesorgt hat, jetzt durchgezogen. Vom Datenklau betroffen ist auch die Grünen-Politikerin Cornelia Nagel. Die Fraktionsvorsitzende im Schweriner Stadtparlament wurde über ihre Bundeszentrale darüber informiert, dass auch sie ausgespäht wurde. „Ich hätte mir gewünscht, dass die Ermittlungsbehörden direkt an mich herantreten und mich als Betroffene informieren“, kritisiert die Bündnisgrüne den Umweg über Dritte.

Was genau alles veröffentlicht wurde, konnte Nagel gestern noch nicht sagen. „Bisher weiß ich nur, dass meine Email-Adresse bekannt wurde. Alles andere muss ich jetzt prüfen lassen“, so die Kommunalpolitikerin. In jedem Fall wird Cornelia Nagel, die selbst Juristin ist und in früherer Funktion auch als Sprecherin der Schweriner Verbraucherzentrale arbeitete, Strafanzeige gegen den Hacker stellen.

Der 20-jährige Schüler, der hinter dem bundesweiten Cyberangriff stecken soll, hatte nach Einschätzung der Ermittler kein dominantes politisches Motiv. „Es gibt keine polizeilichen oder nachrichtendienstlichen Erkenntnisse, dass er in irgendeiner Form mit politischer motivierter Kriminalität vorher zu tun hatte.“ Nach bisherigen Erkenntnissen handelte der junge Mann allein. Das werde aber genau wie das Motiv noch weiter untersucht. In seiner Vernehmung habe der Hacker erklärt, er habe sich für die Veröffentlichungen über Twitter gezielt Opfer ausgesucht, deren Äußerungen ihm missfallen hätten, sagte Oberstaatsanwalt Georg Ungefuk von der Zentralstelle zur Bekämpfung der Internetkriminalität (ZIT).Nach Informationen mehrerer Medien stammt der 20-Jährige aus Homberg (Ohm) in Hessen. Er war am Sonntagabend vorläufig festgenommen worden, wurde nach einem Geständnis am Montagabend aber auf freien Fuß gesetzt. Es bestehe keine Fluchtgefahr und er habe „über seine Taten hinaus“ Hilfe bei der Aufklärung geleistet, so Ungefuk.

Nach Angaben der Sicherheitsbehörden wohnt der 20-Jährige noch bei seinen Eltern. Juristisch gilt er als Heranwachsender und könnte noch nach Jugendstrafrecht verurteilt werden. Seine Hacker-Kenntnisse habe sich der Verdächtige selbst beigebracht.