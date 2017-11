Maisernte Sukow : Grün und Gelb für warme Stuben

vergrößern 1 von 1 Foto: Katja Müller 1 von 1

Reihe für Reihe frisst sich die große gelb-grüne Maschine durch die Maisreihen bei Sukow. In diesen Tagen geht es den letzten Pflanzen an den Kragen. Die meisten Felder sind abgeerntet und die Silo-Berge wachsen auf den Höfen in stattliche Höhen, wie beispielsweise auf dem Betrieb Hof Karp in Sukow. Christian Karps Mitarbeiter haben noch bis vor wenigen Tagen im Viertelstunden-Takt die gefüllten Anhänger zum Hof gefahren. Dort wurden sie dann vom Walzer erwartet. „Das ist mit eine der wichtigsten Aufgaben“, sagt Karp. Der Walzer verteilt das Häckselgut und walzt es mit dem rund mehrere Tonnen schweren Traktor platt. Mehrfachbereifung und zusätzliche Gewichte sorgen dafür, dass möglichst viel Luft aus dem geschredderten Mais herausgepresst wird. Dann kommt Folie darüber. „Das ist wie beim Kirschen einwecken. Alles wird luftdicht verschlossen“, erklärt der Firmenchef. Luft und Wasser dürfen nicht hinein. Er greift in den Silage-Haufen und untersucht mit prüfendem Blick die Maisschnipsel. „In Zentimeter kurze Stücken werden die mehr als zwei Meter hohen Pflanzen vom Häcksler zerkleinert“, erklärt Christian Karp und sucht nach den Maiskörnern zwischen der Blattmasse. Diese kleinen Körner müssen beim Häckseln durch einen Millimeter breiten Schlitz. „So spalten wir den Mais auf, damit die Stärke auch gut aufgenommen werden kann – beispielsweise von den Kühen.“ Denn ein Teil des Karpschen Maises landet im Trog. Aber auch in der Biogas-Anlage. „Ja, wir erzeugen aus Mais Energie. Das war gewollt, ist gewollt und auch kein Verbrechen“, betont Christian Karp. Er kennt die Vorwürfe der Kritiker, kann sie aber entkräften. „Bodenuntersuchungen belegen, dass wir ihn nicht schädigen. Ganz im Gegenteil: Mais braucht die meisten Nährstoffe dann, wenn sie auch natürlich zur Verfügung stehen.“ Zugleich benötige die Pflanze nur maximal zweimal Pestizide, das sei sehr viel weniger, als bei anderen Kulturen.

Mit der Energie, die in der Sukower Biogas-Anlage durch den Mais entsteht, werde auch die hofeigene Aquakultur versorgt. 40 Prozent des Stroms gehen ins öffentliche Netz, 40 Prozent der Wärme ins Nahwärmenetz – zu Häusern in der unmittelbaren Umgebung.

Kommentar: Fakten statt Gefühle Diese Bauern sind mit der diesjährigen Maisernte zufrieden. Die Gegner meutern. „Vermaisung“ tönt es lauthals. Die Statistik sagt etwas anderes. Waren es im vergangenen Jahr in Deutschland noch 2553900 wurde in diesem Jahr 2535100 Hektar Mais angebaut. Allein in MV ist die Flächengröße von 154 000 auf 149900 zurückgegangen. Oft wird der Mais als Futter- oder Energiepflanze reduziert. Viel zu selten wird hinterfragt, wo Mais noch genutzt wird. Im täglichen Leben wird Mais beispielsweise auch zur Herstellung von Papier, Pappe, Pharmazeutika, Textilien, Chemieprodukten oder Kunststoffen verwendet. Auch dieser Mais muss irgendwo herkommen. Es ist schwer mit der „immer richtigen Antwort“ auf die Frage „Wie weiter?“ Vorwürfe gibt es schnell, eine gute Alternative zu finden schwer. Vielleicht hilft es, Kritik den Fachleuten zu überlassen.

Welsfarm-Mitgeschäftsführer Jens Fröhlich rechnet einmal vor, wie viel Mais nötig ist, um ein Einfamilienhaus ein ganzes Jahr mit Energie zu versorgen: Gehen wir von einem modernen Haus aus, das 150 Quadratmeter Fläche hat und einem Heizölbedarf von 10 Litern, dann reicht der Ertrag von einem Hektar aus, um vier Einfamilienhäuser mit Strom zu versorgen und mehr als zwei mit Wärme. Aber nicht allein Mais kommt in die Karpschen Biogasanlagen. „Wir füttern die Anlage auch mit Grünroggen, Grassilage und Gülle. Hauptzugabe ist aber Maissilage“, erklärt Christian Karp. Angesprochen auf die von Maisgegnern kritisierten langen Transportwege gesteht er, dass diese auch für die Anlage in Sukow zutrafen. „Wir haben die Anlage nicht selbst aufgebaut, mussten einiges übernehmen, so auch Lieferverträge. Aber wir arbeiten an kurzen Wegen“, betont der Landwirt. Für seine zweite Biogasanlage in Kraak sei das bereits erreicht.