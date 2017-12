Passow : Großfamilie gibt Überraschungskonzert

vergrößern 1 von 1 1 von 1

von Werner Mett

erstellt am 27.Dez.2017 | 12:00 Uhr

Auf Weihnachts-Besuch gehofft hatte Elsbeth Moritz schon. Die 84-Jährige aus Schwerin-Wickendorf erholt sich nach einen Krankenhausaufenthalt in der Kurzzeitpflege am Wessiner Tulpenbaum. Doch auch ihre Nachbarn kann sich Elsbeth Moritz verlassen: Die Familien Beyer und Wolfram schauten zum Auftakt des Festes nicht einfach nur in Wessin vorbei. Zu siebt gaben gleich drei Generationen dieser Großfamilie ein Weihnachtskonzert für alle Gäste in der Kurzzeitpflege. Und die Zwillingsbrüder Mathis und Yannik (11) trugen zudem die Weihnachtsgeschichte vor. Nicht nur die 17 Pflege-Gäste, sondern auch deren Angehörige sowie das Pflegeteam lauschten der Musik, stimmten mit ein und applaudierten am Ende kräftig. „Das hat mich jetzt doch überrascht“, bedankte ich Elsbeth Moritz bei ihren Nachbarn.

„Wir gehören der evangelische Freikirche an und spielen dort auch im Posaunenchor mit“, verrät Siegfried Beyer (67). Zu Weihnachten anderen Menschen eine Freude zu bereiten, das gehört die die Familienangehörigen zum Fest einfach dazu. „Wir haben einfach aus dem Repertoire der Weihnachtslieder, die wie beherrschen, eine Kurzprogramm zusammengestellt“, erläutert Ewald Beyer (71). Vor sechs Wochen fingen die Proben an. Bei der Premiere in Wessin klappte alles. Und nicht nur dort war das Familienensemble zu erleben: Auftritte in der Kirche von Kirch Stück, in der Lübstorfer Klinik sowie am Heiligen Abend auf dem Wickendorfer Markt folgten.

Inge Dahnke (73) aus Passow bei Lübz freute sich über das Konzert besonders. „Ich bin ein Fan von Posaunenchören. Das Weihnachtsblasen am Lübzer Turm ist für mich jedes Jahr ein absoluter Höhepunkt zum Fest“, erzählt die ehemalige Lehrerin, die nach einem Sturz und Operation die Festtage in der Wessiner Kurzzeitpflege verbringen muss. Das Überraschungskonzert der Familien Beyer und Wolfram hat Inge Dahnke begeistert, nicht nur die Musik, sondern auch das Zeichen, dass die Nachbarn für einander da sind. „Ich selbst habe ja Familie und jeden Tag Besuch, aber das gilt nicht für jeden Patienten hier“, fügt die Senioren an.

Das Pflegeteam vom Haus am Tulpenbaum freute sich über diese stimmungsvolle Bereicherung der Festtage, war aber auch so rund mit Uhr mit drei oder vier Mitarbeitern für die Gäste da. Vor gut drei Jahren wurde die Kurzzeitpflege in der ehemaligen Pension im Wessiner Park mit dem markanten Tulpenbaum eröffnet. 20 Betten stehen bereit, um Pflegebedürftige nach Krankenhausaufenthalten oder zu Urlaubszeiten pflegender Angehöriger zu betreuen.