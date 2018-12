schwerin : Große Schuhe verraten Betrüger

von Christian Koepke

12. Dezember 2018, 20:00 Uhr

Die großen Schuhe vor der Wohnung haben ihn verraten. „Mein Ex-Mann ist nicht zu Hause“, hatte die Frau in der Tür zu den Beamten gesagt. Doch die erfahrenen Mitarbeiter des Schweriner Kriminaldauerdienstes mit dem Haftbefehl in der Hand wussten es besser. Sie nahmen den 36-Jährigen mutmaßlichen Betrüger gleich mal mit zum Revier.

So genannter Warenkreditbetrug wird dem Schweriner vorgeworfen. Die Masche: Im Internet einkaufen, andere Leute die Rechnung bezahlen lassen, für Elektronikartikel zum Beispiel. „Der 36-Jährige wurde deshalb bereits zur Bewährungsstrafe verurteilt“, sagt Polizeioberkommissar Thomas Bleckwehl von der Schweriner Kripo. Die Bewährungsstrafe sei nun widerrufen und in eine Freiheitsstrafe umgewandelt worden, der Schweriner sitze für mehrere Monate in Bützow im Gefängnis.

Laut Bleckwehl werden dem 36-Jährigen mindestens noch zehn weitere Fälle von Warenkreditbetrug zur Last gelegt. Eine Gerichtsurteil wegen dieser Taten stehe noch aus. ckoe