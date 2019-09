Goldenbow : Goldenbow feiert 675 Jahre

Goldenbow feiert 675 Jahre

06. September 2019, 05:00 Uhr

Ein großes Fest im kleinen Dorf wartet am Wochenende auf Einwohner und Gäste des Friedrichsruher Ortsteils: Man feiert den 675. Jahrestag der Ersterwähnung. Das Vorbereitungskomitee hat einen besonderen Höhepunkt geordert: Einen Hubschrauberrundflug über die Gemeinde. Die Rundflüge können am Sonnabend ab 10 Uhr in Anspruch genommen werden. Los gehen die eigentlichen Feierlichkeiten aber schon heute Abend, und zwar ab 20 Uhr in der Festscheune in Goldenbow mit Musik von den „The rOldies“ aus Parchim. Am Sonnabend wird das bunte Festprogramm fortgesetzt, mit viel Musik und Aktionen. Ebenso um 10 Uhr die Enthüllung einer Sagentafel geplant.