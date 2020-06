Dümmer : Geste aus Stein

Dümmeraner verlängern bunte Corona-Schlange

von Marco Dittmer

03. Juni 2020, 05:00 Uhr

Eine schöne, bunte Geste erreicht Dümmer. Auch in der Gemeinde am See wurden in den vergangenen Tagen und Wochen viele, kleine, bunte Steine an den Weg nahe der Kita gelegt. Fast jeden Tag kamen neue hinzu. So schlängelt sich nun schon eine beträchtliche Schlange Richtung Pflegeheim. Bürgermeisterin Anke Gräber freut sich über diese Geste zwischen den Generationen.

Sie hofft, dass in Dümmer auch weiterhin so viel Nähe gezeigt wird – trotz des Gebots zum Abstandhalten. „Das Leben in der Kita, den Vereinen, Firmen und der Gemeinde muss unter den gestellten Bestimmungen wieder hochgefahren werden, damit wir eine lebenswerter Ort mit viel Attraktivität bleiben. Also Pinsel raus und Stein bemalen“, sagt Gräber.