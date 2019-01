von svz.de

22. Januar 2019, 07:28 Uhr

Harald und Anke Berger bereisten im vergangenen Mai Ladakh. Das ehemalige buddhistische Königreich liegt im Westen des Himalaya und bildet den nördlichsten Zipfel Indiens, zu dem es heute gehört. In einer Bildershow berichten sie morgen ab 19 Uhr in der MV-Fotogalerie in der Puschkinstraße 13 über ihre Reise.