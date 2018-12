Schwerin : Geschenke selbst gemacht

von svz.de

05. Dezember 2018, 10:56 Uhr

Selbst gemachte, originelle und schöne Geschenke sollen am Sonnabend, 8. Dezember, ab 13 Uhr in der Weihnachtswerkstatt im Ataraxia-Atelier unterm Dach im Speicher in der Röntgenstraße entstehen. Unter fachkundiger Anleitung können Geschenke gedruckt, gemalt, gefaltet, geschmiedet, gestempelt, gebaut, genäht und geschrieben werden. Der Elternbeirat sorgt für das leibliche Wohl. Die Weihnachtswerkstatt ist geeignet für die ganze Familie.