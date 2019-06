Schwerin : Gert Rudolf führt die CDU/FDP-Fraktion

von svz.de

26. Juni 2019, 18:00 Uhr

Nach der Wahl ihres bisherigen Fraktionsvorsitzenden Sebastian Ehlers zum Stadtpräsidenten haben die Mitglieder der CDU/FDP-Fraktion am Montagabend einstimmig Gert Rudolf zum neuen Fraktionsvorsitzenden gewählt. Er war in den vergangenen fünf Jahren stellvertretender Vorsitzender und bereits von 1999 bis 2009 Vorsitzender der CDU-Fraktion. Neue Stellvertreterin ist Silvia Rabethge, die ebenfalls einstimmig gewählt wurde. Komplettiert wird der Vorstand durch Norbert Claussen und Christoph Richter, die bereits in den vorherigen Sitzungen gewählt wurden.

„In den vergangenen Wochen nach der Wahl haben wir uns vor allem mit organisatorischen und personellen Fragen beschäftigt, jetzt beginnt die Sacharbeit. Ende August werden wir wieder auf Sommertour gehen und uns vor Ort bei Unternehmen, Verbänden und Vereinen informieren“, erklärt Gert Rudolf.