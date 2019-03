Gehweg ab Keplerpassage wird erneuert

von Timo Weber

15. März 2019, 05:00 Uhr

Auf einer Länge von 1000 Metern wird der Gehweg von der Keplerpassage bis zur Kantstraße erneuert. Am Montag wurde im ersten Abschnitt zwischen der Einstein- und der Pawlowstraße mit dem Zertrümmern der alten Gehwegplatten begonnen. Dafür ist eine Sperrung des Weges notwendig. In zirka vier Wochen soll dieser Abschnitt fertiggestellt sein. Danach wird der Weg bis zur Hegelstraße in Angriff genommen. Im Herbst soll der neue Gehweg, der mit anthrazitfarbenen Streifen auf der rechten und linken Seite zur Orientierung für Sehbehinderte ausgestattet ist, fertig sein. Der separat laufende Radweg bleibt erhalten. Die Gesamtkosten belaufen sich auf 680 000 Euro.