Schwerin : „Geflüchtet, vertrieben, entwurzelt“

06. Februar 2019, 07:55 Uhr

Zwischen 1945 und 1949 kamen in der Sowjetischen Besatzungszone über vier Millionen Deutsche an, die in Folge des Zweiten Weltkrieges ihre Heimat in Südost- und Osteuropa verlassen mussten. Das ist das Thema der Ausstellung „Geflüchtet, vertrieben, entwurzelt“ im Schleswig-Holstein-Haus, geöffnet dienstags bis sonntags von 11 bis 18 Uhr.