Schwerin : Gefahr durch Kunstrasen?

Appell: Gestaltung des Sportplatzes Lankow überdenken

von Onlineredaktion SVZ

19. Februar 2019, 05:00 Uhr

Am Sportpark Lankow soll in den kommenden Monaten der Bau eines Kunstrasenplatzes für die Sportgemeinschaft SG Dynamo und den Schulsport für die Schulen des Stadtteils beginnen. „Dass Kunstrasen bequemer und günstiger in der Finanzierung ist, scheint das einzige Argument der Befürworter zu sein“, so Stadtvertreter Karsten Jagau von der Aktion Stadt und Kulturschutz. Die Auswirkungen auf die Gesundheit, gerade von heranwachsenden Kindern und Jugendlichen, werde durch mehrere Studien belegt und kaum durch die Stadtpolitik thematisiert. Das möchte der Kommunalpolitiker nun ändern. Karsten Jagau wird das Problem in einer Anfrage an die Stadtverwaltung und den Oberbürgermeister thematisieren: „Mit der Gesundheit der Schülerinnen und Schüler darf nicht so fahrlässig umgegangen werden. Es bedarf eines Naturrasenplatzes beziehungsweise eines Sandplatzes. Auch fehlt die ökologische Bewertung bei diesem Projekt.“ Hintergrund ist, dass der Naturrasenplatz der bestehenden Paulshöhe abgerissen und als Ausgleich ein Kunstrasenplatz in Lankow geschaffen werden soll – dieser ist auch für Schulsport angedacht.