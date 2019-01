Schwerin : Gefährlicher Schulweg ohne Ampel

Polizei muss Verkehr an der Kreuzung Knaudtstraße/Rathenau-Straße regulieren

von Bert Schüttpelz

22. Januar 2019, 05:00 Uhr

Chaos auf dem Schulweg: Verunsicherte Kinder stehen gestern in der Frühe vor einer viel befahrenen Kreuzung und warten vergeblich auf das grüne Männchen im Glas der Ampel vor ihnen. Alles bleibt dunkel. Autos stauen sich hunderte Meter in der Knaudtstraße. Ein Knotenpunkt im morgendlichen Berufsverkehr ist quasi lahmgelegt. Seit Sonntagmorgen war die Anlage nach einem Unfall mit anschließender Fahrerflucht bereits defekt. Das rief die Ordnungshüter gestern auf den Plan. Beamte der Schweriner Polizei mussten die Kelle schwingen, um Autos, Radfahrer und die vielen Fußgänger in diesem Bereich sicher über die Straße zu geleiten. Außer des Rückstaus in alle Richtungen gab es keine Zwischenfälle. Schulbusse kamen mit ein bisschen Verzögerung an ihren Haltestellen an. Die technischen Probleme sollen heute behoben sein.maks