SChwerin : Gastronomen greifen in die Trickkiste

Kulturelle Veranstaltungen ködern Gäste auch in der dunklen Jahreszeit in die Restaurants und Cafés

von svz.de

05. Februar 2019, 08:25 Uhr

Klingelnde Kassen in der Kneipe? Wohl eher Saure-Gurken-Zeit in der Landeshauptstadt. Zumindest für die hiesigen Gastronomen sei der Zeitraum vom November bis zum März „kein Zuckerschlecken“, sagt Dehoga-Sprecher Mathias Theiner. Mit Ausnahme des Dezembers, in dem das Geschäft brumme, müssen Gastwirte in der dunklen Jahreszeit etwas in die Trickkiste greifen, wie der Experte sagt. „Nicht umsonst fallen ja auch Events wie die Theater-Theken-Nacht in diesen Abschnitt. Wir müssen jetzt alle gucken, wie wir Gäste in unsere Läden bekommen. Und Kultur ist da ein ganz guter Ansatz. Aber auch kulinarische Aktionen wie Verkostungen sind gern genommen“, sagt Theiner.

Auch im Café Prag bestätigt Geschäftsführer Thomas Hildebrand diesen Wintertrend: „Zum Beispiel am Montagabend ein kleines Konzert, wenn viele andere geschlossen haben, das zieht Gäste. Wenn die schwächeren Monate anstehen, muss man flexibel sein.“