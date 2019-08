von Christina Köhn

02. August 2019, 05:00 Uhr

Anton Kryukov ist Virtuose am Bajan, Jana Kühn ist Chansonpreisträgerin. Beide geben am Sonnabend um 17 Uhr ein „Gartenkonzert“ in der Schleifmühle. Sie spielen Musik von den 20er-Jahren bis heute.