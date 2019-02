Schwerin : Galerie zeigt Berthold Bock

von svz.de

27. Februar 2019, 11:36 Uhr

Galerie A.G. für zeitgenössische Kunst

zeigt vom 9. März an die Ausstellung „Berthold Bock - Hoffmanniana“. Die Eröffnungsfeier findet am Freitag, 8. März, statt. Gäste sind von 19 Uhr an willkommen. Einen Filmeabend dazu wird es am 21. März geben. Die Ausstellung wird bis zum 26. April in der Lübecker Straße 47 in Schwerin, dienstags und donnerstags von 14 bis 19 Uhr und sonnabends von 11 bis 14 Uhr zu sehen sein.