Schwerin : Gärten öffnen die Türen

von svz.de

27. Juni 2019, 05:00 Uhr

Am kommenden Wochenende findet wieder der Internationale „Natur im Garten“-Tag statt, an dem die Aktion „Natur im Garten“ in ganz Europa auf ökologische Gartenbewirtschaftung aufmerksam macht. Aus diesem Anlass öffnen am 29. und 30. Juni auch zahlreiche ausgezeichnete Naturgärten in ganz MV ihre Gartentür. Mit dabei ist auch der Garten der Naturschutzstation Schwerin. Hinter dem alten Backsteingebäude direkt an der Strandpromenade in Zippendorf schlummert eine grüne Oase. Diese ist m Sonnabend von 10 bis 16 Uhr geöffnet.