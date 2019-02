Schwerin Altstadt : Frühstück im Kino für einen guten Zweck

von svz.de

28. Februar 2019, 09:16 Uhr

Die Schweriner Serviceclubs Inner Wheel und Rotary organisieren seit vielen Jahren die Benefizveranstaltung „Frühstückskino“ in Kooperation mit dem Capitol und dem Filmkunstfest M-V. Die Erlöse aus dem Kartenverkauf für die Veranstaltung am Sonntag um 10.30 Uhr gehen in diesem Jahr an das Caritas-Projekt „Interkulturelle Begegnung für Frauen“ in der Feldstadt. Volker Kufahl wird auch eine Preview auf das 29. Filmkunstfest mit dem Gastland Irland geben. Die Gäste haben zudem Gelegenheit für Gespräche und Begegnungen.