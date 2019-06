Schwerin : Fruchtige Abkühlung im Urlaub

Für ein Mittagessen oder einen Kaffee unter freiem Himmel war es am Dienstag fast zu heiß.

Für ein Mittagessen oder einen Kaffee unter freiem Himmel war es gestern fast zu heiß. Richtig voll war es allerdings beim Eis-Italiener an der Mecklenburgstraße. Familie Tiemeyer aus Bayern genoss dort einen großen Erdbeer-Becher. „Bei uns sind gerade Pfingstferien und ich wollte immer mal das Schweriner Schloss sehen. Also machen wir Urlaub in MV“, erzählt Susanne Tiemeyer. Die Familie macht Station in Groß Labenz, gestern waren die Eltern mit ihren Kindern Clara und Ludwig radeln in Schwerin. „Die Stadt und das Land gefallen uns sehr gut, wir werden es unseren Freunden auf jeden Fall weiterempfehlen“, sagt Vater Andreas Tiemeyer.