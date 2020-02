Schwerin : Frischer Wind im Seglerheim

Gastronomen stellen ihr Konzept vor: Erste Gäste sind begeistert

von Mario Kuska

17. Februar 2020, 05:00 Uhr

Neugierig kamen die ersten Gäste am Sonnabend in das wiedereröffnete Seglerheim am Ufer des Schweriner Sees. Erstmals erwarteten Christoph Gerlach und Fabian Zinck, die neuen Geschäftsführer, die Besucher. „Vor allem über die 20 Mitglieder aus dem Seglerverein inklusive Vorstand haben wir uns sehr gefreut“, sagt Gerlach, der mit seinem Geschäftspartner das Seglerheim auf ein neues gastronomisches Niveau hieven will. Am Wochenende zeigten sich die ersten Neugierigen begeistert. Auch wenn vorerst nur ab 17 Uhr geöffnet sein wird und montags dann Ruhetag bleiben wird. Der Sonntagsbrunch hat direkt neue Freunde gefunden und auch bei der Theater-Theken-Nacht ist das Seglerheim dabei.