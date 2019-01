Friedrichsthal : Friedrichsthal bekommt neuen Tagungsort

von Onlineredaktion SVZ

25. Januar 2019, 05:00 Uhr

Einen neuen öffentlichen Treffpunkt und Tagungsraum für den Ortsbeirat soll es bald in Friedrichsthal geben. Und zwar in der neuen Pflegeeinrichtung am Lützower Ring. „Investor Helmut Harms hatte bereits im Sommer zugesagt, dass auch Räume für öffentliche Zwecke geschaffen werden“, sagt CDU-Stadtfraktionschef Sebastian Ehlers. Seine Partei hatte sich für die Suche nach einem neuen Raum stark gemacht: „Baudezernent Bernd Nottebaum hat im Hauptausschuss erklärt, dass der Raum acht Stunden im Monat kostenfrei genutzt werden kann. So ist es im Kaufvertrag vereinbart. Abgesehen vom bisherigen Tagungsraum des Ortsbeirates gab es in Friedrichsthal keine Möglichkeit zur Begegnung. Ich bin deshalb dem Investor sehr dankbar für seine Zusage.“