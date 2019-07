Ostorf : Freilichtbühne: Konzert fällt aus

von svz.de

25. Juli 2019, 05:00 Uhr

Geplant war am 14. September das Open-Air-Festival „Nord Licht Rock“ auf der Freilichtbühne. Doch daraus wird nichts. „Das Konzert muss aus technischen und organisatorischen Gründen ersatzlos abgesagt werden“, teilt der Veranstalter, die C&E Concert und Event Gesellschaft, mit. Ursprünglich sollten die norddeutschen Bands Illegal 2001, The Coast Guards, speak to me, Nordhelden und David Beta auftreten. „Die Karten können an der Vorverkaufsstelle, an der sie erworben worden sind, zurückgegeben werden“, so die Veranstalter. Nach der Absage des Auftritts von Uwe Steimle ist es bereits die zweite Veranstaltung, die in diesem Sommer auf der Freilichtbühne ersatzlos gestrichen wird.