Schelfstadt : Fotografen zeigen die Welt von oben

Erste Schau des Jahres in der MV-Fotogalerie punktet mit besonderen Perspektiven.

22. Januar 2019, 07:35 Uhr

Raffinierte Ansichten aus der Höhe bietet die erste Ausstellung im neuen Jahr des Vereins MV Foto in seiner Galerie in der Puschkinstraße 13. Neun Mitglieder stiegen in einen Ballon oder Flugzeug, kletterten auf Berge oder auch Gebäude oder nahmen andere Wege in die Höhe, um das perfekte Bild zu schießen. Anke Berger war dafür sogar in den Himalaya gereist. „Flügelschlag“ nennt Renate Reinbothe ihre Serie von Schmetterlingen und Vögeln, die im Foyer der Galerie zu sehen ist. Jürgen Brandt zeigt Luftbildaufnahmen aus unserem Land. Aufnahmen von Dresden und Lissabon liefert Dr. Rainer Dahlmeier. Volker Janke befasst sich mit Affen, Spinnen und Kolibris. Anne Jüngling fuhr in einem Ballon über Schwerin, Angelika Lindenbeck war auf dem Darß unterwegs und schaute nach den Algen. Gerhard Martin besuchte das Hambacher Schloss und blickte auf die Weinfelder drum herum, Dieter Schaefer hielt sich mit dem Mikrokosmos beim Spaziergang auf und Maria Schöne fing seltene Spiegelungen ein, die sich aus dem Spiel von Wasser, Wind und Licht ergaben. Die Ausstellung „Top – Grafisches von oben“ in der MV-Fotogalerie kann bis zum 10. März donnerstags bis sonntags von 15 bis 17 Uhr besucht werden. Der Eintritt ist frei.