Schwerin : Festtagszirkus mit einem Sack voller Geschenke

Der Clou: Bisons vollführen Kunststücke

von Mario Kuska

24. Dezember 2019, 05:00 Uhr

Heute beginnt auf dem Festplatz in Krebsförden der Schweriner Weihnachtszirkus. Dazu hat die Familie um Juniorchef Manfred Huppertz in diesem Jahr etliche Überraschungen parat. Auch der kleine Vito wird seinen Teil zum großartigen Programm beitragen. Der Clou in der Manage, die noch bis zum 5. Januar hinein 24 Aufführungen zeigt, ist die Nummer mit echten Schwergewichten. So stapfen Bisons durch den Ring und vollführen einige Kunststücke. An den meisten Tagen soll es sogar zwei Shows geben.