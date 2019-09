Schwerin : Fernsehturm wird Freiluft-Kino

von Onlineredaktion pett

13. September 2019, 05:00 Uhr

Der Fernsehturm wird heute Abend zum Freiluft-Kino. Gezeigt wird der Film „Tschick“ von Fatih Akim – ein Road-Movie nach dem Erfolgsroman von Wolfgang Herrndorf. Liegestühle stehen in begrenzter Zahl bereit. Eigene Sitzgelegenheiten dürfen mitgebracht werden. Beginn ist um 20 Uhr, der Eintritt ist frei. Geplant ist, auf dem Dreesch in jedem Jahr an einem wechselnden Ort einen Film aufzuführen. Damit soll gezeigt werden, dass die Kultur in Schwerin nicht nur eine Sache der Innenstadt ist. Unterstützt wird das Projekt auch vom Verein „Kino unterm Dach“ sowie dem Stadtteilmanagement „Quartier 63“.