18. Februar 2019, 19:13 Uhr

Eindrücke von Myanmar und Spitzbergen wird es beim Galerieabend in der MV-Fotogalerie am Mittwoch, 20. Februar, geben. In der Puschkinstraße 13 können Besucher ab 19 Uhr zwei Bildvorträge verfolgen. Über Myanmar berichtet Gerhard Martin, über Spitzbergen Angelika Lindenbeck. Der Eintritt ist frei, eine Spende erbeten.