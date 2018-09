Schwerin : Feiern und mahnen

Kinderarmut in Schwerin : Auf dem Bauspielplatz gibt es am Freitag ein Fest, das ein Zeichen setzen soll

von Christian Koepke

20. September 2018, 05:00 Uhr

Die Zahl ist alarmierend: In Schwerin lebt jedes vierte Kind von Hartz IV, deutschlandweit etwa jedes siebte. Um auf das Thema aufmerksam zu machen, plant das Netzwerk gegen Kinderarmut in MV

am morgigen Freitag ein großes Spielfest auf dem Bauspielplatz in der Marie-Curie-Straße. Anlass ist der Weltkindertag. Was sind die Ursachen von Kinderarmut? Wie wird betroffenen Mädchen und Jungen in Schwerin geholfen? Diesen Fragen wollen wir in dieser Woche nachgehen.

Auf dem Bauspielplatz wird gewerkelt, gehämmert, geschraubt. Die Vorbereitungen für das große Fest,

bei dem viele Partner mitwirken, laufen auf Hochtouren. „Wir stellen uns auf rund 300 Gäste ein“, sagt Bauspielplatz-Chef Matthias Glüer. Kinder, Eltern, Vertreter von Vereinen und Verbänden, Politiker. Es gehe um ein ernstes Thema, das aber nicht zu ernst verpackt werden solle, erklärt Glüer. So können sich Kinder morgen von 14 Uhr an auf vielerlei Weise auf dem Bauspielplatz vergnügen, klettern, rutschen, hüpfen, sich schminken lassen, basteln. Um 16 Uhr gibt es eine Gesprächsrunde mit Experten, in der Wege aus der Armut aufgezeigt werden sollen.

Gewerkelt wird auf dem Bauspielplatz eigentlich immer. Die handwerkliche Arbeit gehört zum Konzept des Treffs im von Kinderarmut besonders betroffenen Mueßer Holz. Selbstwertgefühl und Teamfähigkeit der Kinder würden durch die gemeinsame Aktivität gestärkt, sagt Glüer.

In der täglichen Arbeit des Bauspielplatz-Vereins spiele das Thema Kinderarmut eine oft versteckte Rolle, berichtet Glüer. „Wenn wir Veranstaltungen anbieten, bei denen es etwas zu essen gibt, kommen mehr Kinder als sonst.“ Außerdem gäbe es Bauspielplatz-Besucher, die auch im Winter Sommergarderobe tragen würden...

Im Netzwerk gegen Kinderarmut in MV engagiere sich der Bauspielplatz-Verein, weil es dem Bündnis nicht allein um die Bekämpfung der materiellen Armut gehen würde, betont Glüer. Nicht zufällig laute auch das Motto des diesjährigen Weltkindertages „Kinder brauchen Freiräume“. „Auf dem Bauspielplatz geben wir Kindern einen Raum für ihre Entwicklung, für die Entfaltung ihrer Fantasie und Kreativität“, sagt Glüer.