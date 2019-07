Schwerin : Falscher Gasalarm im Frisörsalon

Gegen 18.45 Uhr rückte die Feuerwehr am Abend mit einem ganzen Löschzug zu einem Einsatz in der Buschstraße in der Altstadt aus.

von svz.de

18. Juli 2019, 19:40 Uhr

Gegen 18.45 Uhr rückte die Feuerwehr am Abend mit einem ganzen Löschzug zu einem Einsatz in der Buschstraße in der Altstadt aus. Aus einem Frisörsalon war Gasgeruch gemeldet worden. Die Kameraden mussten jedoch nicht eingreifen, die Messgeräte gaben keine Hinweise auf eine Gefahr. „Keine Feststellung“ hieß auf Anfrage unserer Zeitung aus der Leitstelle. So war der Einsatz schnell beendet.