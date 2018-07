Schwerin : Fahrrad-Diebe unterwegs

In Schwerin wurden im ersten Halbjahr 120 Räder gestohlen

von Christian Koepke

09. Juli 2018, 20:45 Uhr

Schreck in der Abendstunde: Eine 29-Jährige aus der Werdervorstadt staunte jetzt nicht schlecht, als sie von einem Spaziergang zurückkehrte und Ausschau nach ihrem vor der Haustür abgestellten Fahrrad hielt: Von dem Drahtesel war nur noch das Schloss übriggeblieben. Professionell aufgefräst hätten die Täter die Verriegelung, erzählt die Schwerinerin.

Und die 29-Jährige ist offenbar nicht die einzige Radlerin in der Stadt, die in diesen Tagen den Verlust ihres Zweirades zu beklagen hat: In sozialen Netzwerken melden sich Schweriner, deren Räder aus Kellern oder Fahrradunterständern verschwunden sind. Auch von herrenlosen Rädern, die in der Landschaft herumliegen, wird im Netz berichtet.

Die Schweriner Polizei bittet Pedalritter um erhöhte Vorsicht. Nach Angaben von Polizeisprecher Steffen Salows wurden in den ersten sechs Monates dieses Jahres 120 Räder in der Landeshauptstadt gestohlen, allein mehr als 60 im Mai und im Juni. Verglichen mit den Vorjahren sei die Zahl jedoch rückläufig. So habe es 2016 im gleichen Zeitraum 160 und 2017 immerhin noch 132 Diebstähle gegeben, sagt Salow. Er empfiehlt, jeden Diebstahl sofort anzuzeigen, auch online sei eine solche Anzeige möglich.

Grundsätzlicher Rat von Polizei und erfahrenen Fahrradhändlern: Jedes Rad sollte nicht nur mit einem soliden Schloss gesichert, sondern auch mit einer Codenummer im Rahmen versehen werden.