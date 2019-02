Schwerin : Experten diskutieren im Energieforum

von svz.de

18. Februar 2019, 19:14 Uhr

Aktuelle Entwicklungstendenzen in der Energiepolitik, Lösungsansätze und Herausforderungen bei der Umgestaltung des Energiemarktes sowie die Rolle und Potenziale der Wasserstoffwirtschaft werden beim diesjährigen „Energieforum MV“ am Mittwoch, 27. Februar, im Ludwig-Bölkow-Haus in der Graf-Schack-Allee 12 diskutiert. Die Industrie- und Handelskammer, die Stadtwerke, die Wemag und die Akademie Schwerin laden dazu ein. Wie schon in den Vorjahren wird es bei Vorträgen und Gesprächen um deutschlandweite und landesbezogene Perspektiven, unternehmerische Fragestellungen und technologische Entwicklungen gehen. Mit einem wissenschaftlichen Beitrag erfolgt schließlich ein Blick auf die „Norddeutsche Energiewende 4.0“ und die Erfahrungen in Hamburg und Schleswig-Holstein. Die Tagung beginnt um 9 Uhr und endet gegen 16.15 Uhr. Anmeldungen nimmt die Akademie Schwerin in der Mecklenburgstraße 59 bis zum 22. Februar entgegen.