Schwerins Baustellen : „Es wird unser Streifenhörnchen“

von Bert Schüttpelz

erstellt am 15.Jan.2018 | 05:00 Uhr

Das neue Bürgerzentrum im Mueßer Holz soll in diesem Jahr bezugsfertig sein. Der Umbau des ehemaligen Schliemann-Gymnasium an der Hamburger Allee zum Stadtteiltreff und zur Außenstelle der Volkshochschule läuft auf Hochtouren. Das Dach wird erneuert, die Fassade gedämmt und neu verkleidet, die Fenster sind durch neue ersetzt. „Im Innern werden zwei durchgehende lange Flure eingezogen, damit auch die vier Eckräume auf jeder Etage einen zweiten Rettungsweg bekommen“, erläutert Architektin Kerstin Döring, die mit ihrem Büro Fachwerkler den Umbau konzipiert hat. Die gesamte Gebäudetechnik werde auf den neuesten Stand gebracht. Dafür legen die Stadtwerke neue Hausanschlüsse für Fernwärme, Energie, Wasser und Abwasser. Die Telekom baut neue Datenleitungen.

Auch das Antlitz der typischen DDR-Plattenbau-Schule wird sich grundlegend verändern, verspricht die Architektin. „Wir öffnen den linken Teil des Gebäudes, das Bildungs- und Begegnungszentrum in Richtung Hamburger Allee“, sagt Döring. Dazu werde der Haupteingang an die Stirnseite verlegt, bekommt einen Windfang und eine behindertengerechte Rampe. „Der Zaun verschwindet, das BBZ wird quasi in einen Park eingebettet“, erklärt die Architektin. Ihr i-Tüpfelchen: „Da viele Farben bereits an andere Schulen vergeben sind, haben wir uns für schwarz-weiß-gestreift entschieden, es wird unser Streifenhörnchen.“

Doch auch im Innern wird das Schulgebäude grundlegend umgebaut. Der frühere Innenhof wird ausgeschachtet und zum Atrium umgebaut. Eine Wand wird Beamer-Leinwand, eine kleine Bühne soll Veranstaltungen wie kleine Konzerte, Lesungen oder Podiumsdiskussionen für Zuschauer attraktiver machen. Auch der Zuschnitt vieler Räume wird neu erfolgen, ebenso die künftige Ausstattung. „Für die Volkshochschularbeit brauchen wir auch mehrere funktional zugeschnittene Räume mit spezieller Ausstattung, zum Beispiel für die Keramikwerkstatt oder das Kochstudio“, erklärt die Leiterin der Volkshochschule, Marita Schwabe. Vorrangig werde in dem Gebäude aber der Unterricht auf dem zweiten Bildungsweg konzentriert.

Das Begegnungs- und Veranstaltungszentrum kommt ins Erdgeschoss. Dort ziehen das Stadtteilbüro, der Bürgertreff mit Beratungsräumen, die Verwaltung der Volkshochschule und mehrere Vereine und Verbände ein. Im Herbst soll das Gebäude bezugsfertig sein. Der Bund fördert die Schaffung dieser Bildungs- und Begegnungsstätte mit rund 3,8 Millionen Euro als Prämierung eines besonders innovativen Projekts in einem sozialen Brennpunkt-Bereich.

2019 geht der Umbau des alten Plattenbaus mit der Sanierung des Westflügels weiter, der die Schule am Fernsehturm beherbergt. Auch dort wird grundlegend modernisiert mit der Zielvorgabe „Schule der Zukunft“, die den Anforderungen des 21. Jahrhunderts entspricht, erklärt Architektin Kerstin Döring.