Schwerin : „Es steht viel auf dem Spiel“

Der Schweriner Bürgerrechtler Heiko Lietz erklärt im SVZ-Interview, warum er auf Andersdenkende zugeht und mit ihnen redet

von Bert Schüttpelz

10. September 2018, 08:00 Uhr

Es ist ein Bild mit großer Symbolkraft: Bei der Doppel-Demo am vergangenen Montag auf dem Markt geht Menschenrechtler Heiko Lietz, der an der Kundgebung des Bündnisses „Schwerin für alle“ teilnimmt, nach seiner Rede auf die Teilnehmer der AfD-Mahnwache vor dem Rathaus zu. Mitten auf dem Platz vor dem Rathaus trifft er sich mit AfD-Stadtvertreterin Petra Federau. Beide reden miteinander, während die Beamten der Polizei strikt auf die Trennung der Demonstranten der beiden Lager achten.



Herr Lietz, während der beiden Demonstrationen auf dem Markt haben sich Teilnehmer aus beiden Lagern mit Sprechchören angebrüllt. Sie aber haben das Gespräch mit den anderen gesucht. Warum?

Ich habe eine lange Erfahrung mit Dialog. Wir haben schon vor 30 Jahren als Neues Forum den Dialog gesucht und ihn dann in der Wendezeit an den Runden Tischen auch geführt. Brüllen bringt gar nichts. Argumente tauscht man im Gespräch aus. Das kleine Wortgefecht mit Frau Federau auf dem Markt war übrigens so nicht geplant. Die Situation war einfach sehr emotional.



Was treibt Sie an, auf fremde Menschen zuzugehen, um mit ihnen zu reden?

Ich bin immer interessiert an Begegnungen und neugierig, was Menschen bewegt. Das passiert aber nur dann, wenn wir miteinander reden. Dabei wird sich dann schnell herausstellen, ob ein Gespräch sinnvoll oder vergeblich ist.

Wenn es in diesen Gesprächen um Kritik an der Gesellschaft geht, müssen die Überlegungen nach vorne gerichtet sein und nicht mit einer Rolle rückwärts im Nationalismus enden. Denn wohin das führt, haben wir 1933 bis 45 schon einmal erlebt.



Sie verweisen bei Ihren Gesprächsangeboten immer wieder auf Spielregeln für den Dialog. Welche sind das?

Das ist wie beim Fußballspiel. Auch das kann nur gelingen, wenn jeder die Regeln einhält. Wer vorsätzlich grobe Fouls macht, bekommt sehr schnell die rote Karte.

Genauso brauchen wir auch für unser friedliches Zusammenleben Spielregeln, die für alle gelten. Die wichtigsten stehen im Grundgesetz. Es beginnt mit dem Satz: Die Würde des Menschen ist unantastbar. Das gilt für jeden, egal, ob er einheimisch oder zugewandert, geflohen oder Asylbewerber ist. Diese Würde ist nicht verhandelbar. Wer gegen diese Regel verstößt, muss wissen, dass er sich strafbar macht. Im Strafgesetzbuch ist das im Einzelnen sehr klar geregelt. Wer das Volk aufhetzt und Hass schürt oder zur Gewalt auffordert, muss mit einer Freiheitsstrafe rechnen, weil er den öffentlichen Frieden stört.

Wie verhalten Sie sich, wenn Sie mit Leuten zusammentreffen, die diese Grundregeln nicht einhalten?

Dann müsste ich ihnen unmissverständlich sagen, dass ich dafür null Toleranz habe. Gleichzeitig würde ich sie dazu auffordern, sich endlich an diese Regeln zuhalten.



Das klingt nach Ausgrenzung und genau das wollen Sie doch nicht?

Ich kann es nicht verhindern, dass Menschen und Gruppen sich selber ausgrenzen und die Konfrontation suchen, weil sie die Spielregeln unseres gesellschaftlichen Zusammenlebens nicht anerkennen.



Warum gehen Sie gerade jetzt wieder auf die Straße?

Weil derzeit sehr viel auf dem Spiel steht. Es geht mir darum, dass Demokratie und Menschenrechte auch zukünftig unser Zusammenleben bestimmen. Deswegen sind Kundgebungen und Demonstrationen für ein friedliches und weltoffenes Schwerin so wichtig. Wir haben diese Straßen und Plätze 1989 mit großem Einsatz friedlich in Besitz genommen. Wir dürfen sie jetzt nicht den ewig Gestrigen überlassen. Deshalb meine Bitte an alle Schweriner: Kommt mit auf die Straßen und Plätze. Sie gehören uns. Das soll auch so bleiben.



Was treibt Sie an, sich nach so vielen aktiven Jahren im Dienste der Demokratie und der Menschenrechte noch immer in vorderster Reihe zu engagieren?

Das hat das Leben so mit sich gebracht. Ich habe in mir immer eine Energie gespürt, die mir die Kraft dazu gegeben hat und auch weiterhin gibt. Es macht mich hoffnungsvoll, dass wir uns auch heute gemeinsam für Demokratie und Menschenrechte engagieren.