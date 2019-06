Schwerin : Erzähl-Café zu Ausstellung

von svz.de

26. Juni 2019, 08:31 Uhr

Als Abschluss der Ausstellung „Geflüchtet, vertrieben, entwurzelt. Kindheiten in

Mecklenburg 1945 bis 1952“ veranstaltet die Stiftung Mecklenburg ein Erzähl-Café für Kriegskinder sowie Interessierte. Es findet am 30. Juni um 11 Uhr im Schleswig-Holstein-Haus in der Puschkinstraße 12 statt. Der Eintritt ist frei. Die Ausstellung behandelte die Lebenssituation der Kriegskinder-Generation in Mecklenburg.