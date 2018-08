Schwerin : Er lebt im Land der stillen Starken

Jens Leupold ist typischer Mecklenburger, mag an Schwerin die Beschaulichkeit und möchte irgendwann mal ein Häuschen im Nichts

von Thorsten Meier

21. August 2018, 12:00 Uhr

Er sei ein typischer Mecklenburger, betont Jens Leupold augenzwinkernd: „Ich lebe im Land der Stillen und Starken. Bin stur und sesshaft.“ Soll heißen, der gebürtige Schweriner ist ein Vertreter des wohl schweigsamsten Stammes, den unser Land so zu bieten hat. „Ich bin keiner, der in großen Runden die Initiative ergreift, ich beobachte erst mal“, verrät der 47-Jährige, der sich selbst als glücklichen Single bezeichnet. „Familie habe ich wohl verpasst, meine Ersatzfamilie ist dafür das Deutsche Rote Kreuz“, erklärt Leupold weiter, der seit 33 Jahren mit der Hilfsorganisation verbandelt ist, davon seit acht Jahren als Geschäftsführer des Kreisverbandes Schwerin. Seine Lieblingsplätze sind der Schlossgarten und die Liebesinsel. „Dort kann ich am allerbesten entspannen, aufs Wasser schauen und Boote gucken.“

Schwerin sei für ihn eine schnucklige Kommune, klein, ruhig und überschaubar. „Allein der historische Hintergrund dieser 1000 Jahre alten Stadt, die Seen, Wälder und Wiesen sind einfach nur idyllisch. Es gibt so viele schöne Flecken, an die ich mich zurückziehen kann“, schwärmt Leupold, der das Bauernfrühstück im Wittenförderner Rabenhorn allen anderen Köstlichkeiten der Welt vorzieht. „Das ist so groß, dass jeder davon satt wird. Dort gibt es noch DDR-Portionen. Aber auch im Weinhaus Wöhler gehe ich gerne essen oder im Oberförster in Seehof. Ein absoluter Geheimtipp sowie eine coole Adresse, für alle, die oberleckere Steaks mögen.“ Doch auch die kulturelle Seite seiner Heimatstadt vermag Leupold zu begeistern. Er besucht gerne Musicals. „Wir sind eine DRK-Clique, die deutschlandweit zu modernen Stücken fährt.“ Bekennender Theatergänger sei er, seit ihm die Oma ein Anrecht besorgt habe. In der Bowling-Mannschaft „Die Deichhelden“ mischt der Rotkreuzler ebenfalls kräftig mit. „Wir haben uns nach dem letzten Hochwasser gegegründet.“

Und dass ein Meckelbörger zwar schweigsam sein kann, aber dennoch große Töne in der heimischen Küche spucken kann: Jens Leupold ist der lebende Beweis. Ob asiatisch, orientalisch oder indisch, Hauptsache schön scharf. Hähnchenbrust in Orangensauce, Schichtkohl, mit Hack, Knoblauch und vielen frischen Kräutern gefüllte Zucchini oder Fisch, Leupold bedient alle Geschmäcker.

Könne er sich auch Hamburg oder Berlin als Wohnort vorstellen? „Nee, auf keinen Fall, die beiden Städte sind mir viel zu laut und zu unruhig. Zum Shoppen hinfahren, ist in Ordnung. Aber dann auch nicht länger als einen Tag“, so die Antwort, die eigentlich nicht wirklich überrascht. Zuhause in Schwerin sei es eben am schönsten, gesteht Leupold, der in der Schelfstadt zur Miete wohnt. Das müsse nicht so bleiben, sagt er. „Vielleicht besorge ich mir mal ein kleines Häuschen auf dem platten Land, irgendwo im Nichts, um dem Trubel zu entfliehen.“